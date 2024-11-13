У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина

У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про групу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 09:16 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:16 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на межі Київської, Черкаської та Полтавської областей.

Вже о 09:12 також стало відомо про ризик застосування терористами балістичного озброєння з північного сходу.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи майже кожної ночі запускають дрони проти України, що створює нові виклики та загрозу для цивільних.

У ніч на 13 листопада, а також під ранок ворог здійснив нову повітряну атаку, запустивши ракети, дрони-камікадзе та авіабомби. Зокрема вночі Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетами.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона працювала у Київській області, а вже зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу.