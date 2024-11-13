У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина
У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про групу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:16 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:16 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на межі Київської, Черкаської та Полтавської областей.
Вже о 09:12 також стало відомо про ризик застосування терористами балістичного озброєння з північного сходу.
Обстріли України
Протягом останніх місяців російські терористи майже кожної ночі запускають дрони проти України, що створює нові виклики та загрозу для цивільних.
У ніч на 13 листопада, а також під ранок ворог здійснив нову повітряну атаку, запустивши ракети, дрони-камікадзе та авіабомби. Зокрема вночі Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетами.
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона працювала у Київській області, а вже зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу.
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