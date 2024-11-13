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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Середа 13 листопада 2024 09:27
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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про групу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:16 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:16 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на межі Київської, Черкаської та Полтавської областей.

Вже о 09:12 також стало відомо про ризик застосування терористами балістичного озброєння з північного сходу.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи майже кожної ночі запускають дрони проти України, що створює нові виклики та загрозу для цивільних.

У ніч на 13 листопада, а також під ранок ворог здійснив нову повітряну атаку, запустивши ракети, дрони-камікадзе та авіабомби. Зокрема вночі Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетами.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона працювала у Київській області, а вже зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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