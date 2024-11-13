Тревога длится больше 8 часов. В Киевской области есть раненый из-за атаки РФ

Атака РФ на Киев

В ночь на 13 нояября российские войска снова пытались атаковать Киев. На данный момент в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе беспилотников, которые направились в сторону столицы.

Отметим, что в Киевской области чаще всего силы ПВО отбивают атаку на Киев. В частности, утром 13 ноября оккупанты устроили ракетно-дроновую атаку на Киев, которая стала первой за последние 73 дня. ПВО в Киеве уничтожила несколько ракет и десяток дронов.

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