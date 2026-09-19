Тривога під час дистанційного уроку: як тепер навчатимуться школярі Києва

Як проходитимуть уроки під час тривоги

Алгоритм залежатиме від формату навчання. Якщо тривога починається під час очного уроку, учні разом із педагогами переходять до укриття.

За наявності відповідних умов заняття можуть продовжити безпосередньо там. Якщо це неможливо, діти залишаються в укритті до відбою, після чого повертаються до класів.

Під час дистанційного навчання після оголошення тривоги учні та вчителі мають перейти в безпечніше місце. Онлайн-урок на цей час призупиняють, а після переміщення та за наявності безпечних умов педагог може його продовжити.

Таким чином, тривога не означає автоматичного скасування всього уроку чи навчального дня.

Що зміниться під час тривалих атак

За словами Мондриївського, особливо важливою така гнучкість є під час тривалих і повторних ракетно-дронових атак. Школи можуть заздалегідь готувати кілька сценаріїв роботи та переходити між очним, змішаним, дистанційним і асинхронним форматами.

Для тривалих або каскадних тривог передбачений так званий "розклад-трансформер". Він дозволяє:

змінювати тривалість уроків;

переносити частину матеріалу в асинхронний формат;

об'єднувати матеріали в тематичні блоки;

заздалегідь готувати завдання, які можна швидко використати після переривання уроку.

В укриттях шкіл облаштовують робочі зони, встановлюють парти й дошки, забезпечують додаткове освітлення та покращують доступ до Wi-Fi.

Залежно від місткості укриття та безпекових умов школи можуть працювати в одну або дві зміни, застосовувати ротацію класів, поєднувати очне й дистанційне навчання або використовувати інші безпечні приміщення.

За відповідних умов пріоритет очного навчання надаватимуть учням початкової школи.

"В умовах війни освітній процес потребує гнучкості й постійного коригування. Важливо, щоб кожен заклад мав чіткий алгоритм дій і міг оперативно реагувати на зміну безпекової ситуації", - зазначив Мондриївський.