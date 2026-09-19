Тревога во время дистанционного урока: как теперь будут учиться школьники Киева

Как будут проходить уроки во время тревоги

Алгоритм зависит от формата обучения. Если тревога начинается на очном уроке, ученики вместе с педагогами переходят к укрытию.

При наличии соответствующих условий занятия могут продолжиться прямо там. Если это невозможно, дети остаются в укрытии до отбоя, после чего возвращаются в классы.

Во время дистанционного обучения после объявления тревоги ученики и учителя должны перейти в более безопасное место. Онлайн-урок на это время приостанавливается, а после перемещения и при наличии безопасных условий педагог может его продолжить.

Таким образом, тревога не означает автоматической отмены всего урока или учебного дня.

Что изменится во время длительных атак

По словам Мондриевского, особенно важна такая гибкость во время длительных и повторных ракетно-дроновых атак. Школы могут заранее подготавливать несколько сценариев работы и переходить между глазным, смешанным, дистанционным и асинхронным форматами.

Для длительных или каскадных тревог предусмотрено так называемое "расписание-трансформер". Оно позволяет:

изменять продолжительность уроков;

переносить часть материала в асинхронный формат;

объединять материалы в тематические блоки;

заранее готовить задачи, которые можно быстро использовать после прерывания урока.

В укрытиях школ обустраивают рабочие зоны, устанавливают парты и доски, обеспечивают дополнительное освещение и улучшают доступ к Wi-Fi.

В зависимости от емкости укрытия и условий безопасности школы могут работать в одну или две смены, применять ротацию классов, совмещать очное и дистанционное обучение или использовать другие безопасные помещения.

В соответствующих условиях приоритет очного обучения будут предоставлять ученикам начальной школы.

"В условиях войны образовательный процесс нуждается в гибкости и постоянной корректировке. Важно, чтобы каждое заведение имело четкий алгоритм действий и могло оперативно реагировать на изменение ситуации безопасности", - отметил Мондриевский.