Тревога во время дистанционного урока: как теперь будут учиться школьники Киева

Киевские школы будут работать по адаптивным алгоритмам, учитывающим разные сценарии ситуации безопасности. Во время дистанционного обучения занятия будут приостанавливать на время, необходимое для перехода в безопасное место, а затем будут продолжать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.
Алгоритм зависит от формата обучения. Если тревога начинается на очном уроке, ученики вместе с педагогами переходят к укрытию.
При наличии соответствующих условий занятия могут продолжиться прямо там. Если это невозможно, дети остаются в укрытии до отбоя, после чего возвращаются в классы.
Во время дистанционного обучения после объявления тревоги ученики и учителя должны перейти в более безопасное место. Онлайн-урок на это время приостанавливается, а после перемещения и при наличии безопасных условий педагог может его продолжить.
Таким образом, тревога не означает автоматической отмены всего урока или учебного дня.
По словам Мондриевского, особенно важна такая гибкость во время длительных и повторных ракетно-дроновых атак. Школы могут заранее подготавливать несколько сценариев работы и переходить между глазным, смешанным, дистанционным и асинхронным форматами.
Для длительных или каскадных тревог предусмотрено так называемое "расписание-трансформер". Оно позволяет:
В укрытиях школ обустраивают рабочие зоны, устанавливают парты и доски, обеспечивают дополнительное освещение и улучшают доступ к Wi-Fi.
В зависимости от емкости укрытия и условий безопасности школы могут работать в одну или две смены, применять ротацию классов, совмещать очное и дистанционное обучение или использовать другие безопасные помещения.
В соответствующих условиях приоритет очного обучения будут предоставлять ученикам начальной школы.
"В условиях войны образовательный процесс нуждается в гибкости и постоянной корректировке. Важно, чтобы каждое заведение имело четкий алгоритм действий и могло оперативно реагировать на изменение ситуации безопасности", - отметил Мондриевский.
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