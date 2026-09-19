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Тревога во время дистанционного урока: как теперь будут учиться школьники Киева

08:07 19.09.2026 Сб
3 мин
aimg Василина Копытко
Как пройдет учебный процесс в Киеве (фото: Getty Images)

Киевские школы будут работать по адаптивным алгоритмам, учитывающим разные сценарии ситуации безопасности. Во время дистанционного обучения занятия будут приостанавливать на время, необходимое для перехода в безопасное место, а затем будут продолжать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

Как будут проходить уроки во время тревоги

Алгоритм зависит от формата обучения. Если тревога начинается на очном уроке, ученики вместе с педагогами переходят к укрытию.

При наличии соответствующих условий занятия могут продолжиться прямо там. Если это невозможно, дети остаются в укрытии до отбоя, после чего возвращаются в классы.

Во время дистанционного обучения после объявления тревоги ученики и учителя должны перейти в более безопасное место. Онлайн-урок на это время приостанавливается, а после перемещения и при наличии безопасных условий педагог может его продолжить.

Таким образом, тревога не означает автоматической отмены всего урока или учебного дня.

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Что изменится во время длительных атак

По словам Мондриевского, особенно важна такая гибкость во время длительных и повторных ракетно-дроновых атак. Школы могут заранее подготавливать несколько сценариев работы и переходить между глазным, смешанным, дистанционным и асинхронным форматами.

Для длительных или каскадных тревог предусмотрено так называемое "расписание-трансформер". Оно позволяет:

  • изменять продолжительность уроков;
  • переносить часть материала в асинхронный формат;
  • объединять материалы в тематические блоки;
  • заранее готовить задачи, которые можно быстро использовать после прерывания урока.

В укрытиях школ обустраивают рабочие зоны, устанавливают парты и доски, обеспечивают дополнительное освещение и улучшают доступ к Wi-Fi.

В зависимости от емкости укрытия и условий безопасности школы могут работать в одну или две смены, применять ротацию классов, совмещать очное и дистанционное обучение или использовать другие безопасные помещения.

В соответствующих условиях приоритет очного обучения будут предоставлять ученикам начальной школы.

"В условиях войны образовательный процесс нуждается в гибкости и постоянной корректировке. Важно, чтобы каждое заведение имело четкий алгоритм действий и могло оперативно реагировать на изменение ситуации безопасности", - отметил Мондриевский.

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