Тривають уже понад рік. У Білорусі вкотре продовжили військові навчання

У Білорусі вкотре вирішили продовжити навчання на місцевих полігонах. Вони тривають уже майже рік та три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Як зазначають у моніторинговому каналі, військові навчання продовжують з 17 липня до:
"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 р. Загальна кількість продовжень вже 64 тижні", - зазначають у "Гаюні".
При цьому там додали, що білоруські війська покращують навички та стають більш підготовленими до оборони, але у них так само немає бойового досвіду і вони не готові до наступальних дій.
Нагадаємо, після того, як приватна військова компанія "Вагнера" разом з Євгеном Пригожиним провалила свою спробу заколоту в Росії, найманцям дали шанс передислокуватися до Білорусі.
Останні кілька тижнів у ЗМІ з'являлася інформація про підготовку до прийняття "вагнерівців" в РБ. І сьогодні, 14 липня, у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що найманці вже навчають їхні війська на місцевих полігонах.
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