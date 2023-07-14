Длятся уже более года. В Беларуси в очередной раз продлили военные учения

В Беларуси в очередной раз решили продлить учения на местных полигонах. Они длятся уже почти год и три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Как отмечают в мониторинговом канале, военные учения продлевают с 17 июля и до:
"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 г. Общее число продлений уже 64 недели", - отмечают в "Гаюне".
При этом там добавили, что белорусские войска улучшают навыки и становятся более подготовленными к обороне, но у них все так же нет боевого опыта и они не готовы к наступательным действиям.
Напомним, после того, как частная военная компания "Вагнера" вместе с Евгением Пригожиным провалила свою попытку мятежа в России, наемникам дали шанс передислоцироваться в Беларусь.
Последние несколько недель в СМИ появлялась информация о подготовке к принятию "вагнеровцев" в РБ. И сегодня, 14 июля, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что наемники уже обучают их войска на местных полигонах.
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