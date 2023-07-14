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Длятся уже более года. В Беларуси в очередной раз продлили военные учения

Фото: в Беларуси в очередной раз продлили военные учения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси в очередной раз решили продлить учения на местных полигонах. Они длятся уже почти год и три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Как отмечают в мониторинговом канале, военные учения продлевают с 17 июля и до:

  • 27 июля на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район);
  • 21 июля на полигоне "Гожский" (Гродненский район);
  • 22 июля на полигоне "Брестский" (Брестский район);
  • 23 июля на полигоне "Осиповичский" (Осиповичский район);
  • 21 июля на 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район);
  • 23 июля на 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район);
  • 23 июля на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район);
  • 23 июля на полигоне "Лепельский" (Лепельский район).

Фото: карта полигонов в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 г. Общее число продлений уже 64 недели", - отмечают в "Гаюне".

При этом там добавили, что белорусские войска улучшают навыки и становятся более подготовленными к обороне, но у них все так же нет боевого опыта и они не готовы к наступательным действиям.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, после того, как частная военная компания "Вагнера" вместе с Евгением Пригожиным провалила свою попытку мятежа в России, наемникам дали шанс передислоцироваться в Беларусь.

Последние несколько недель в СМИ появлялась информация о подготовке к принятию "вагнеровцев" в РБ. И сегодня, 14 июля, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что наемники уже обучают их войска на местных полигонах.

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