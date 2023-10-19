Продолжались 20 часов. В Запорожье закончили поиски людей после удара по многоэтажке

В Запорожье закончили поисково-спасательные работы на месте удара по многоэтажке в среду, 18 октября. Они продолжались 20 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Запорожье. Завершены поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, работа усугублялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций.

"Сегодня спасатели совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции", - добавили в МВД.

Удар по многоэтажке в Запорожье

Ранним утром 18 октября оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье. Сначала сообщалось, в результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы.

На данный момент известно, что РФ ударила по городу ракетами С-300. Одна из них попала в многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 до 5 этаж.

Позже статистика выросла - погибли пять человек, еще пять травмированы. Спасатели также обнаружили под завалами испуганного кота, его передали хозяину.