Кількість жертв російського удару у Запоріжжі зросла до п'яти

У Запоріжжі сьогодні, 18 жовтня, внаслідок ракетного удару окупантів загинуло п'ять мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка у Telegram .

"Кількість жертв нічної терористичної атаки рашистів по Запоріжжю зросла до 5 загиблих. Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти", - написав чиновник.

Він додав, що до медичних закладів було доставлено п'ятьох поранених жителів міста.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Було зруйновано кілька поверхів одного під'їзду.

За інформацією рятувальників, зараз є загроза обвалу конструкцій будинку, по якому вдарили росіяни.

Згідно з останніми даними, було відомо про 4 загиблих через атаку.