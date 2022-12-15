Тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масованих ударів Росії

Російська Федерація розраховує перевести війну в Україну у тривале збройне протистояння. Жалюгідними обстрілами ворог намагається виснажити нашу країну та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

"Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів", - заявив Громов.

За словами заступника начальника Генштабу, масованими обстрілами ворог намагається примусити нашу країну до переговорів та створити стратегічну паузу для відновлення й накопичення своїх сил. Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури завдаються з метою психологічного та економічного тиску.