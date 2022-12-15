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Тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масованих ударів Росії

Фото: тривале протистояння та виснаження. Громов пояснив причину масових російських ударів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розраховує перевести війну в Україну у тривале збройне протистояння. Жалюгідними обстрілами ворог намагається виснажити нашу країну та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів", - заявив Громов.

За словами заступника начальника Генштабу, масованими обстрілами ворог намагається примусити нашу країну до переговорів та створити стратегічну паузу для відновлення й накопичення своїх сил. Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури завдаються з метою психологічного та економічного тиску.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Росія провалила спробу занурити нашу країну в блекаут попри регулярні масовані обстріли та атаки дронами.

Також нещодавно в ЗСУ оцінили ризик нового масованого удару.

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