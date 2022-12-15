Длительное противостояние и истощение. Громов объяснил причину массированных ударов России

Российская Федерация рассчитывает перевести войну в Украину в продолжительное вооруженное противостояние. Жалкими обстрелами враг пытается истощить нашу страну и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.