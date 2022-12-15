Длительное противостояние и истощение. Громов объяснил причину массированных ударов России

Российская Федерация рассчитывает перевести войну в Украину в продолжительное вооруженное противостояние. Жалкими обстрелами враг пытается истощить нашу страну и союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
"Кремль отдает себе отчет, что в краткосрочной перспективе достичь победы в войне невозможно, поэтому стремится перевести конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров", - заявил Громов.
По словам заместителя начальника Генштаба, массированными обстрелами враг пытается принудить нашу страну к переговорам и создать стратегическую паузу для возобновления и накопления своих сил. Удары по объектам энергетической инфраструктуры наносятся в целях психологического и экономического давления.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Россия провалила попытку погрузить нашу страну в блекаут, несмотря на регулярные массированные обстрелы и атаки дронами.
Также недавно в ВСУ оценили риск нового массированного удара.
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