Триває зачистка: "Азов" спростував фейк РФ про "захоплення" Родинського

Ситуація на фронті

Втрати російських окупаційних військ на Покровському напрямку продовжують зростати. Лише у вересні вони збільшилися майже на 30%. За даними військових, у зоні оборони 7-го корпусу Штурмових військ минулого місяця українські захисники знешкодили 1851 російського військового.

Попри суттєві втрати, ворог не припиняє спроб прорвати українську оборону. На напрямку триває активна оборонна операція, під час якої Сили оборони стримують штурми противника та завдають йому втрат.

Паралельно українські підрозділи проводять у Покровському районі Донецької області стабілізаційні й контрдиверсійні заходи - як безпосередньо в місті та його околицях, так і вздовж лінії фронту.

За оновленими даними Генштабу, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку залишається складною: російські сили мають чисельну перевагу та продовжують нарощувати інтенсивність наступальних дій.