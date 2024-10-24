Тріумфатори двох дербі розділили призи туру УПЛ

За підсумками 10-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та львівських "Карпат" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Форвард "біло-синіх" Владислав Ванат – футболіст звітного туру чемпіонату України. Він став ключовою фігурою в розгромі столичної "Оболоні" (5:1).
Бомбардир оформив дубль в дербі Києва. У середині першої половини Ванат заробив пенальті та сам реалізував одинадцятиметровий. А на 30-й хвилині він уміло скористався виходом віч-на-віч із воротарем.
Ванат перервав гольове мовчання, що тривало з кінця серпня. Загалом у нинішньому сезоні нападник оформив 5 м'ячів, зокрема три – в Прем'єр-лізі. У попередній кампанії він став найкращим голеадором першості (14 голів).
Натомість керманич "Карпат" Владислав Лупашко – найкращий тренер 10-го туру. Вітчизняний фахівець привів "левів" до перемоги над "Рухом" у дербі Львова. Єдиний м'яч під завісу першої половини оформив Жан Педросо. "Карпати" піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці (12 очок).
До символічної збірної туру потрапили ще два представники "Динамо" – хавбеки Бражко та Шапаренко. Компанію їм у схемі 4-5-1 склали воротар Кучеренко (ЛНЗ), оборонці "Карпат" Мірошніченко та Педросо, центрбек "Вереса" Вовченко, латераль "Кривбаса" Кузик, хавбеки Путря (ЛНЗ) та Іліч ("Кривбас"), вінгер "Олександрії" Бєляєв.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Роми" та "Динамо" в Лізі Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.