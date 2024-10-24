"Рома" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи
Італійська "Рома" прийме київське "Динамо" в 3-му турі основного раунду Ліги Європи 2024/25.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Рома" – "Динамо"
24 жовтня, 19:45, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO
Серед аутсайдерів черговий тур другого за рангом єврокубка розпочне столичний гранд. Підопічні Олександра Шовковського досі без очок і забитих м'ячів, хоча в кваліфікації Ліги чемпіонів виглядали цілком конкурентними. Перервати негативну тенденцію "Динамо" намагатиметься у Вічному місті.
Суперник зіткнувся зі схожими проблемами. "Вовки" взяли 1 очко в двох турах Ліги Європи, а в чемпіонаті Італії половину матчів звели внічию. "Рома" вже й тренера встигла змінити, але результати під керівництвом Івана Юріча не покращила. А чи то добрі, чи то злі язики вже сватають назад Даніеле Де Россі.
"Динамо" може прямо повпливати на кадрові перипетії в Римі. "Біло-сині" отримали ін'єкцію спортивного позитиву з перемогою над "Оболонню" в дербі Києва. Дублем перервав гольове мовчання і основний бомбардир киян у попередньому сезоні Ванат, тож сподівання бодай на перший гол "Динамо" в турніру небезпідставні.
Натомість "Рома" відштовхуватиметься від подарованого букмекерами статусу фаворита. "Вовки" воліли би здобути результат невеликими силами. Покладатиметься тренерський штаб римлян і на персональні історії. Особливим матч буде для того ж Довбика. А виконавці на кшталт Хуммельса чи Бальданці використають поєдинок для підвищення власного статусу в обоймі.
Дискваліфіковані: Брагару ("Динамо")
Травмовані: Салемакерс, Ель-Шаараві – Себальйос, Шепелєв, Піхальонок, Ярмоленко
Під питанням: Ле Фе, Дибала (обидва – "Рома")
Орієнтовні склади на матч "Рома" – "Динамо"
"Рома": Свілар – Н'Діка, Хуммельс, Ермосо – Челік, Коне, Крістанте, Залєвскі – Суле, Довбик, Бальданці
"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв – Ванат
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1
"Рома" стане другим поспіль суперником "Динамо" в Лізі Європи з проблемами. Скористатися ігровими вадами німецького "Хоффенхайма" киянам не вдалося. Та з кожним новим туром простір для маневру команди Шовковського зменшується. "Біло-синім" потрібен результат тут і зараз, щоб зберегти шанси на продовження виступів після основного раунду турніру. "Вовки" в нинішньому вигляді – хороший варіант підтвердити такі амбіції.
До слова, раніше "Динамо" U-19 розписало нічию з "Марібором" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.
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