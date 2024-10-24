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Триумфаторы двух дерби разделили призы тура УПЛ

Фото: Владислав Ванат дважды наказал "пивоваров" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 10-го тура отечественная Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и львовских "Карпат" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Форвард "бело-синих" Владислав Ванат – футболист отчетного тура чемпионата Украины. Он стал ключевой фигурой в разгроме столичной "Оболони" (5:1).

Бомбардир оформил дубль в дерби Киева. В середине первой половины Ванат заработал пенальти и сам реализовал одиннадцатиметровый. А на 30-й минуте он умело воспользовался выходом один на один с вратарем.

Ванат прервал продолжающееся с конца августа голевое молчание. Всего в нынешнем сезоне нападающий оформил 5 мячей, в том числе три – в Премьер-лиге. В предыдущей кампании он стал лучшим голеадором первенства (14 голов).

В свою очередь наставник "Карпат" Владислав Лупашко – лучший тренер 10-го тура. Отечественный специалист привел "львов" к победе над "Рухом" в дерби Львова. Единственный мяч под занавес первой половины оформил Жан Педросо. "Карпаты" поднялись на 8-е место в турнирной таблице (12 очков).

В символическую сборную тура попали еще два представителя "Динамо" - хавбеки Бражко и Шапаренко. Компанию им в схеме 4-5-1 составили вратарь Кучеренко (ЛНЗ), защитники "Карпат" Мирошниченко и Педросо, центрбек "Вереса" Вовченко, латераль "Кривбасса" Кузык, хавбеки Путря (ЛНЗ) и Илич ("Кривбасс"), вингер "Александрии" Беляев.

 

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Ромы" и "Динамо" в Лиге Европы.

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