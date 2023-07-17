Тріумфатор Вімблдона-2023 першим пробився у Підсумковий турнір ATP

20-річний іспанець став першим тенісистом, який гарантував собі виступ на турнірі найсильніших за підсумками року. ATP Finals цьогоріч запланований на 12-19 листопада.

Алькарас у п'яти сетах фіналу Вімблдонського турніру здолав Новака Джоковіча. Серб легко переміг у першій партії, поступився в двох наступних і зрівняв рахунок за підсумками четвертого сету. Проте, у п'ятій партії піренеєць з брейком дотиснув балканця.

Тріумф на Альбіоні та стабільні виступи впродовж сезону-2023 дозволили Алькарасу достроково пробитися на Підсумковий турнір. Іспанський тенісист наразі є лідером сезону за кількістю перемог – 47 і лише чотири поразки. Цьогоріч він здобув 6 титулів.

Хто такий Карлос Алькарас

Уродженець автономної спільноти Мурсія, почав займатися тенісом у 4 роки. Тренер – колишня перша ракетка світу Хуан Карлос Ферреро.

У дорослий чоловічий тур потрапив у 2018 році. Уперше дійшов до фіналу на Croatia Open-2021. Завоював 12 титулів, тричі поступився у вирішальних поєдинках. Перший великий тріумф іспанця – US Open торік. Пробився до ATP Finals-2022, але пропустив Підсумковий турнір через ушкодження.

Поєднав у грі риси "великої трійки" – Федерера, Надаля і Джоковіча. Захоплюється гольфом і футболом, уболіває за мадридський "Реал".