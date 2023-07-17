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Триумфатор Уимблдона-2023 первым пробился в Итоговый турнир ATP

Фото: Карлос Алькарас с кубком Уимблдонского турнира (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Карлос Алькарас после победы на травяном мэйджоре заранее квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

20-летний испанец стал первым теннисистом, гарантировавшим себе выступление на турнире сильнейших по итогам года. ATP Finals запланирован на 12-19 ноября.

Алькарас в пяти сетах финала Уимблдонского турнира одолел Новака Джоковича. Серб легко победил в первой партии, уступил двух следующих и сравнял счет по итогам четвертого сета. Однако в пятой партии пиренеец с брейком дожал балканца.

Триумф на Альбионе и стабильные выступления в течение сезона-2023 позволили Алькарасу досрочно пробиться на Итоговый турнир. Испанский теннисист является лидером сезона по количеству побед – 47 при четырех поражениях. В этом году он завоевал 6 титулов.

Кто такой Карлос Алькарас

Уроженец автономного сообщества Мурсия, начал заниматься теннисом в 4 года. Тренер – бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро.

Во взрослый мужской тур попал в 2018 году. В первый раз дошел до финала на Croatia Open-2021. Завоевал 12 титулов, трижды уступил в решающих поединках. Первый большой триумф испанца – US Open прошлого года. Пробился в ATP Finals-2022, но пропустил Итоговый турнир из-за повреждения.

Соединил в игре черты "большой тройки" – Федерера, Надаля и Джоковича. Увлекается гольфом и футболом, является болельщиком мадридского "Реала".

Напомним, ранее Вондроушова одолела Жабер в финале Уимблдона за два сета.

К слову, украинка Людмила Киченок завоевала титул на Уимблдоне-2023 в смешанном разряде.

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