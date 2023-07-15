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Вімблдон-2023: Вондроушова переграла Жабер у фіналі "Гренд Слема"

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Лондон, Субота 15 липня 2023 17:33
Вімблдон-2023: Вондроушова переграла Жабер у фіналі "Гренд Слема" Фото: Маркета Вондроушова здобула трофей на Альбіоні (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Чешка Маркета Вондроушова здолала туніську тенісистку Онс Жабер у вирішальному матчі Вімблдонського турніру 2023 року. Переможниця у півфіналі вибила українку Еліну Світоліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2023, жінки, фінал

Вондроушова – Жабер – 2:0 (6:4, 6:4)

На старті зустрічі активнішою була туніска. З брейком Жабер швидко створила невеликий гандикап (2:0). Утім, чеська тенісистка миттєво оформила зворотний брейк, а далі дотиснула суперницю на власній подачі. Згодом Вондроушова ще раз обмінялася з опоненткою очками на чужих подачах.

Вирішальним же в першому сеті став дев'ятий гейм. 24-річна чешка несподівано легко взяла подачу Жабер, а в наступному завершила партію власною подачею "під нуль". Та й другий сет Вондроушова розпочала з чергового брейку. Жабер, однак, зуміла прийти до тями.

Шоста ракетка світу перехопила ініціативу та виграла три гейми поспіль. Проте, в п'ятому геймі туніська тенісистка вкотре поступилася на власній подачі та дозволила чешці повернутися до гри. Цим шансом Вондроушова скористалася сповна – швидко зрівняла рахунок, а потім зі ще одним брейком вийшла вперед.

Десятий гейм став для чеської тенісистки легкою прогулянкою. Жабер одним виграним розіграшем лише відклала свою невідворотну поразку. Натомість Вондроушова на позитивних емоціях дотиснула тенісистку та виграла перший у кар'єрі титул на мейджорах.

До слова, раніше Людмила Кіченок здобула титул на Вімблдоні-2023 у змішаному розряді.

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