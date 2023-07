Українка здобула кубок Вімблдону в парі з тенісистом з Хорватії

Вімблдон-2023, мікст турнір, фінал

Павич/Л.Кіченок - Й.Фліген/С.Їфань - 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y