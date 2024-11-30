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"Тріумф", "Зоопарк" і багато іншого: яку дорогу та рідкісну техніку знищили ЗСУ за місяць

Фото: у Міноборони розповіли, яку рідкісну техніку знищили ЗСУ у листопаді (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України у листопаді знищили чимало дорогої та рідкісної техніки ворога. Зокрема, знищено кілька типів зенітних комплексів та РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі.

Також 16, 19 та 29 листопада воїни вразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.

Українські захисники "вполювали" зенітно-ракетний комплекс "Тор". Це сухопутний двійник російського ЗРК "Кинджал" морського базування.

Цього місяця захисники вдарили по двох важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок". 

Крім того, у листопаді ЗСУ уразили російський  комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2". Це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. 

Під час відбиття штурму на Донецькому напрямку українським воїнам вдалося впродовж однієї доби уразити сім російських БМД-4 з екіпажем та десантом. БМД-4 - це найновіша версія бойових машин десанту російської армії. 

Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Було уражено радіолокаційну станцію. У Міноборони підкреслюють, що на функціоналі радіолокаційної станції зав'язана бойова робота інших складових ЗРК.

У Криму розвідники знищили два російських  радіолокаційних комплекси "Подльот".

У переліку важливих цілей також російська РЛС "Зоопарк" та рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2".

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 740 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За минулу добу українські воїни ліквідували 1740 росіян.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, втрати Росії на фронті у жовтні 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.

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