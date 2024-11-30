"Тріумф", "Зоопарк" і багато іншого: яку дорогу та рідкісну техніку знищили ЗСУ за місяць

Сили оборони України у листопаді знищили чимало дорогої та рідкісної техніки ворога. Зокрема, знищено кілька типів зенітних комплексів та РЛС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі.
Також 16, 19 та 29 листопада воїни вразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.
Українські захисники "вполювали" зенітно-ракетний комплекс "Тор". Це сухопутний двійник російського ЗРК "Кинджал" морського базування.
Цього місяця захисники вдарили по двох важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".
Крім того, у листопаді ЗСУ уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2". Це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові.
Під час відбиття штурму на Донецькому напрямку українським воїнам вдалося впродовж однієї доби уразити сім російських БМД-4 з екіпажем та десантом. БМД-4 - це найновіша версія бойових машин десанту російської армії.
Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Було уражено радіолокаційну станцію. У Міноборони підкреслюють, що на функціоналі радіолокаційної станції зав'язана бойова робота інших складових ЗРК.
У Криму розвідники знищили два російських радіолокаційних комплекси "Подльот".
У переліку важливих цілей також російська РЛС "Зоопарк" та рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2".
За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 740 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За минулу добу українські воїни ліквідували 1740 росіян.
За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, втрати Росії на фронті у жовтні 2024 року були найбільшими від початку повномасштабної війни.
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