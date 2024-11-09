Росія у жовні зазнала рекордних втрат з початку війни, - британський міністр

Російські втрати на фронті у жовтні були найбільшими від початку повномасштабної війни. У середньому за добу окупанти втрачали 1354 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Джона Гілі в інтерв'ю The Telegraph.

Гілі відкидає закиди про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити.

За його словами, останні дані британської розвідки свідчать, що протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня. Середньодобові втрати РФ на фронті склали 1354 осіб.

Це другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають рекордних втрат на війні. За даними Британії, минулого місяця Росія втратила близько 41 980 осіб.

За даними розвідки Великобританії, попередній антирекорд РФ був у травні 2024 року. Тоді окупанти втратили 39 110 осіб.

Як зазначається, зараз РФ витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не є вигідним для країни. Тому деякі аналітики вважають, що вже після 2025 року у Кремля виникнуть проблеми з продовженням таких витрат.

На запитання про те, чи виграє Україна і Захід війну на виснаження проти РФ, глав Міноборони Британії відповів ствердно.