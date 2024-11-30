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"Триумф", "Зоопарк" и многое другое: какую дорогую и редкую технику уничтожили ВСУ за месяц

Фото: в Минобороны рассказали, какую редкую технику уничтожили ВСУ в ноябре (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины в ноябре уничтожили немало дорогостоящей и редкой техники врага. В частности, уничтожены несколько типов зенитных комплексов и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничном шасси. Во время боевой работы этот ЗРК может поражать цели как в составе зенитного ракетного комплекса при целеуказании от командного пункта, так и автономно в заранее определенном секторе.

Также 16, 19 и 29 ноября воины поразили еще три российских ЗРК "Бук" разных модификаций.

Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это сухопутный двойник российского ЗРК "Кинжал" морского базирования.

В этом месяце защитники ударили по двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Кроме того, в ноябре ВСУ поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это системы связи и управления тактического звена, в том числе спутниковые.

Во время отражения штурма на Донецком направлении украинским воинам удалось в течение суток поразить семь российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта российской армии.

Подразделения ВСУ также нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Была поражена радиолокационная станция. В Минобороны подчеркивают, что на радиолокационной функционале станции завязана боевая работа других составляющих ЗРК.

В Крыму разведчики уничтожили два российских радиолокационных комплекса "Подлет".

В перечне важных целей также российская РЛС "Зоопарк" и малоподвижная радиолокационная станция "Каста 2Е2".

Потери российской армии

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла более 740 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1740 россиян.

По словам министра обороны Британии Джона Хили, потери России на фронте в октябре 2024 года были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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