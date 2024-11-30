"Триумф", "Зоопарк" и многое другое: какую дорогую и редкую технику уничтожили ВСУ за месяц

Отмечается, что в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничном шасси. Во время боевой работы этот ЗРК может поражать цели как в составе зенитного ракетного комплекса при целеуказании от командного пункта, так и автономно в заранее определенном секторе.

Также 16, 19 и 29 ноября воины поразили еще три российских ЗРК "Бук" разных модификаций.

Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это сухопутный двойник российского ЗРК "Кинжал" морского базирования.

В этом месяце защитники ударили по двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Кроме того, в ноябре ВСУ поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Это системы связи и управления тактического звена, в том числе спутниковые.

Во время отражения штурма на Донецком направлении украинским воинам удалось в течение суток поразить семь российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта российской армии.

Подразделения ВСУ также нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Была поражена радиолокационная станция. В Минобороны подчеркивают, что на радиолокационной функционале станции завязана боевая работа других составляющих ЗРК.

В Крыму разведчики уничтожили два российских радиолокационных комплекса "Подлет".

В перечне важных целей также российская РЛС "Зоопарк" и малоподвижная радиолокационная станция "Каста 2Е2".