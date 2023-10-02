Тріумф за тріумфом. Українка Калініна не лишає шансів суперницям на China Open

Друга ракетка України з жіночого тенісу Ангеліна Калініна (№28 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA 1000, що відбувається у Пекіні. У другому раунді наша тенісистка у двох партіях здолала Дар'ю Севілл з Австралії (№247 WTA).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Це була перша зустріч тенісисток.

У першій партії Калініна взяла всі гейми на своїй подачі без брейкпоїнтів, натомість зробивши два брейки (6:2).

А результат другого сету та всього матчу вирішив тай-брейк.

26-річна Калініна тричі втрачала перевагу у один міні-брейк, однак все ж реалізувала другий матчпоїнт (7:5).

Результат матчу Калініна - Севілл

У наступному колі Ангеліна змагатиметься проти казахстанської тенісистки Юлії Путінцевої (№75 WTA) або француженки Каролін Гарсії (№10 WTA).

Додамо, що Калініна стала першою з учасниць, якій вдалося пробитися до 1/8 фіналу China Open.