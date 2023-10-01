Українка Калініна вибила тріумфаторку Вімблдона на старті China Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала перший раунд престижного турніру в Пекіні. У трьох сетах вона переграла Маркету Вондроушову з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

China Open, жінки, 1-й раунд

Вондроушова – Калініна – 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Чинна переможниця Вімблдонського турніру класно розпочала. Вона просто "зім'яла" українку в дебюті зустрічі, взявши п'ять геймів поспіль. Калініна змогла відповісти одним брейком, але тут же віддала вже четвертий пункт на власній подачі.

Цікавіше стало в другому сеті. Тут суперниці зосередилися на власних подачах. У середині ж партії українська тенісистка зробила важливий крок до успіху, оформивши брейк на подачі Вондроушової. Відреагувати на цей хід чешка не спромоглася, тож матч перейшов у вирішальний сет.

Калініна вагому заявку на перемогу зробила в першому ж геймі. Вона взяла подачу Вондроушової, а потім повторила це досягнення у п'ятому. Повівши 4:1, українка не розслабилася. Вона класно відпрацювала на власній подачі, а потім зі ще одним брейком із першої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Калініна зустрінеться з Дарією Севілл. У першому раунді австралійка вибила іншу чешку – Катеріну Сінякову. Поєдинок відбудеться 2 жовтня.