ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Калініна вибила тріумфаторку Вімблдона на старті China Open

Пекін, Неділя 01 жовтня 2023 10:16
UA EN RU
Українка Калініна вибила тріумфаторку Вімблдона на старті China Open Фото: Ангеліна Калініна перемогла представницю топ-10 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала перший раунд престижного турніру в Пекіні. У трьох сетах вона переграла Маркету Вондроушову з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, жінки, 1-й раунд

Вондроушова – Калініна – 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Чинна переможниця Вімблдонського турніру класно розпочала. Вона просто "зім'яла" українку в дебюті зустрічі, взявши п'ять геймів поспіль. Калініна змогла відповісти одним брейком, але тут же віддала вже четвертий пункт на власній подачі.

Цікавіше стало в другому сеті. Тут суперниці зосередилися на власних подачах. У середині ж партії українська тенісистка зробила важливий крок до успіху, оформивши брейк на подачі Вондроушової. Відреагувати на цей хід чешка не спромоглася, тож матч перейшов у вирішальний сет.

Калініна вагому заявку на перемогу зробила в першому ж геймі. Вона взяла подачу Вондроушової, а потім повторила це досягнення у п'ятому. Повівши 4:1, українка не розслабилася. Вона класно відпрацювала на власній подачі, а потім зі ще одним брейком із першої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Калініна зустрінеться з Дарією Севілл. У першому раунді австралійка вибила іншу чешку – Катеріну Сінякову. Поєдинок відбудеться 2 жовтня.

До слова, напередодні Костюк вибила італійку Коччаретто на шляху в 1/16 фіналу турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних