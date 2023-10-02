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Триумф за триумфом. Украинка Калинина не оставляет шансов соперницам на China Open

Понедельник 02 октября 2023 13:05
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Триумф за триумфом. Украинка Калинина не оставляет шансов соперницам на China Open Ангелина Калинина (фото: instagram.com/angie_kalinina)
Автор: Дмитрий Войналович

Вторая ракетка Украины по женскому теннису Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжает побеждать на проходящем в Пекине турнире WTA 1000. Во втором раунде наша теннисистка в двух партиях одолела Дарью Севилл из Австралии (№247 WTA).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Это была первая встреча теннисисток.

В первой партии Калинина взяла все геймы на своей подаче без брейкпоинтов, сделав при этом два брейка (6:2).

А результат второго сета и всего матча решил тай-брейк.

26-летняя Калинина трижды теряла преимущество в один мини-брейк, однако все же реализовала второй матч-поинт (7:5).

Триумф за триумфом. Украинка Калинина не оставляет шансов соперницам на China Open

Результат матча Калинина - Севилл

В следующем круге Ангелина сразится против казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№75 WTA) или француженки Каролин Гарсии (№10 WTA).

Добавим, что Калинина стала первой из участниц, которой удалось пробиться в 1/8 финала China Open.

Напомним, ранее Калинина на этом турнире выбила триумфаторку Уимблдона, восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

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