Тріумф ПСЖ та перші хвилини Зінченка: усе про матчі українців у єврокубках

17 вересня у Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 відбулися матчі 1-го туру основного етапу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ вдома розгромив "Аталанту" з рахунком 4:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Нуну Мендеша.
За понад 15 хвилин на полі Забарний відзначився одним перехопленням, заблокованим ударом та 100% точних передач (13 з 13).
Голами у матчі відзначилися Маркіньйос, Хвічі Кварацхелія, Нуну Мендеш та Гонсалу Рамуш.
Мюнхенська "Баварія" обіграла Челсі 3:1 завдяки дублю Гаррі Кейна та голу трево Чалоби, тоді як "Ліверпуль" у компенсований час вирвав перемогу над "Атлетико" Мадрид 3:2.
Дубль Маркоса Льоренте дозволив іспанцям двічі відігратися, але вирішальний гол на рахунку Вірджела Ван Дейка.
Міланський "Інтер" на виїзді переміг "Аякс" 2:0 завдяки двом голам Маркуса Тюрама.
"Олімпіакос" розписав нічию 0:0 з кіпрським "Пафосом", попри вилучення бразильського нападника Бруну Гашпара на 26-й хвилині.
Український нападник Роман Яремчук пропускав матч через травму.
"Славія" та "Буде-Глімт" зіграли 2:2.
Український півзахисник Олександр Зінченко провів свій перший матч за Ноттінгем у Кубку англійської ліги.
Його команда поступилась "Свонсі" 2:3, а сам Зінченко отримав оцінку 6,4 від порталу SofaScore. Гравець провів усі 90 хвилин, 7 разів втратив м’яч та виконав 64 точні передачі з 71.
Перший тур Ліги чемпіонів продовжиться 18 вересня ще шістьма матчами. Серед них виїзні поєдинки "Барселони" проти "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті" проти "Наполі".
Раніше повідомили результати стартового дня основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.
Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.