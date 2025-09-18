Триумф ПСЖ и первые минуты Зинченко: все о матчах украинцев в еврокубках

17 сентября в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26 состоялись матчи 1-го тура основного этапа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ дома разгромил "Аталанту" со счетом 4:0. Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле на 75-й минуте, заменив Нуну Мендеша.
За более чем 15 минут на поле Забарный отметился одним перехватом, заблокированным ударом и 100% точных передач (13 из 13).
Голами в матче отметились Маркиньос, Хвичи Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш.
Мюнхенская "Бавария" обыграла Челси 3:1 благодаря дублю Гарри Кейна и голу Трево Чалобы, тогда как "Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Атлетико" Мадрид 3:2.
Дубль Маркоса Льоренте позволил испанцам дважды отыграться, но решающий гол на счету Вирджела Ван Дейка.
Миланский "Интер" на выезде победил "Аякс" 2:0 благодаря двум голам Маркуса Тюрама.
"Олимпиакос" расписал ничью 0:0 с кипрским "Пафосом", несмотря на удаление бразильского нападающего Бруну Гашпара на 26-й минуте.
Украинский нападающий Роман Яремчук пропускал матч из-за травмы.
"Славия" и "Буде-Глимт" сыграли 2:2.
Украинский полузащитник Александр Зинченко провел свой первый матч за Ноттингем в Кубке английской лиги.
Его команда уступила "Суонси" 2:3, а сам Зинченко получил оценку 6,4 от портала SofaScore. Игрок провел все 90 минут, 7 раз потерял мяч и выполнил 64 точные передачи из 71.
Первый тур Лиги чемпионов продолжится 18 сентября еще шестью матчами. Среди них выездные поединки "Барселоны" против "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" против "Наполи".
