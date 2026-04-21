"Трирічний бакалаврат і профільна школа": як зміниться вища освіта в Україні з 2027-го

Головне: З 2027 року в Україні стартує профільна школа , що дозволить скоротити бакалаврат до 3 років.

, що дозволить скоротити бакалаврат до 3 років. Університети мають адаптуватися до нової структури , де частина компетенцій перейде на рівень середньої освіти.

, де частина компетенцій перейде на рівень середньої освіти. Реформа 12-річки була штучно заблокована ще у 2010 році , через що Україна досі лишається в освітній компанії РФ та Білорусі.

, через що Україна досі лишається в освітній компанії РФ та Білорусі. У 2029-2030 роках виші чекає "демографічна яма" через відсутність випуску абітурієнтів-одинадцятикласників.

Синхронізація з університетами: поява трирічних програм

Одним із ключових викликів реформи є перегляд тривалості навчання у ЗВО. Поява профільної школи дозволить розвантажити університетські програми, перенісши частину спеціалізованих знань на рівень 10-12 класів.

"Ми ще не знаємо, як вплине на структуру українських університетів поява, поряд з чотирирічними, трирічних бакалаврських програм на тлі переходу з 2027 року на профільну школу і 12-річну шкільну освіту", - зазначає президент НаУКМА Сергій Квіт.

За його словами, важливо визначити, які саме компетенції (STEM, гуманітарні науки або англійська мова) можуть бути перенесені з вищої освіти на рівень середньої школи.

Позбавлення від радянської спадщини

Квіт наголошує, що перехід на 12 років навчання - це не просто збільшення часу за партами, а вимога сучасного світу та крок до європейських стандартів.

"На сьогоднішній день, окрім України, на території Європи 11-річна шкільна освіта зберігається лише у Росії та Білорусі", - підкреслює він.

Повернутися до цієї реформи Україна мала давно, проте у 2010 році її реалізацію зірвав тодішній міністр Дмитро Табачник.

На території Європи 11-річна шкільна освіта зберігається лише у Росії та Білорусі, - президент НаУКМА (інфографіка РБК-Україна)

Виклик для бюджетів ЗВО

Окрім структурних змін, університети постануть перед фінансовим викликом у 2029 році, коли кількість вступників суттєво впаде через перехід школярів до 12 класу.

Президент НаУКМА закликає уряд уже зараз розробити план формування бюджетів ЗВО на цей період, можливо, через систему спеціальних державних доручень.