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В Триполи слышны взрывы и выстрелы из зенитных установок, - Reuters

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 02:10
В Триполи слышны взрывы и выстрелы из зенитных установок, - Reuters
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Местные жители сообщают о самолете, который вел обстрел города

В Ливии в некоторых частях столицы страны Триполи поздно вечером в субботу, 20 апреля, были слышны взрывы и выстрелы из зенитных установок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местный репортер агентства и другие жители сообщили, что видели дрон или самолет, который открыл огонь. 

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, с 5 апреля, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Триполи, в результате боевых действий погибло уже 220 человек.

Более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

 По данным Всемирной организации здравоохранения, ранения получили 1066 человек. Только за последние 2 дня в боях за контроль над столицей страны погибло 15 человек.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия предлагала финансовую помощь Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара для его спецоперации по захвату ливийской столицы Триполи. 

 

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