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В Ливии возросло количество погибших в результате боевых действий

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 16:02
В Ливии возросло количество погибших в результате боевых действий
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Более тысячи человек получили ранения

Агентство здравоохранения ООН сообщило, что в результате возобновления боевых действий в Ливии с 5 апреля, когда Ливийская национальная армия начала наступление на столицу Триполи, в результате боевых действий погибло 220 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Также во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что ранения получили 1066 человек. Только лишь за последние 2 дня в боях за контроль над столицей страны погибло 15 человек.

Отметим, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число погибших в Триполи увеличилось до 205. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление рад мирных жителей.

Напомним, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

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