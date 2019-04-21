У Тріполі чути вибухи і постріли із зенітних установок, - Reuters

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Місцеві жителі повідомляють про літак, який вів обстріл міста

У Лівії в деяких частинах столиці країни Тріполі пізно ввечері в суботу, 20 квітня, було чути вибухи та постріли із зенітних установок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцевий репортер агентства та інші жителі повідомили, що бачили дрон або літак, який відкрив вогонь.

Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, з 5 квітня, коли Лівійська національна армія (ЛНА) почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб.

Понад 800 осіб були поранені з 4 квітня 2019 року, коли командувач народної Лівійської армії Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поранення отримали 1066 осіб. Тільки за останні 2 дні в боях за контроль над столицею країни загинуло 15 осіб.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія пропонувала фінансову допомогу Лівійській національній армії фельдмаршала Халіфи Хафтара для його спецоперації із захоплення лівійської столиці Тріполі.