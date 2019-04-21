ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тріполі чути вибухи і постріли із зенітних установок, - Reuters

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 02:10
У Тріполі чути вибухи і постріли із зенітних установок, - Reuters
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Місцеві жителі повідомляють про літак, який вів обстріл міста

У Лівії в деяких частинах столиці країни Тріполі пізно ввечері в суботу, 20 квітня, було чути вибухи та постріли із зенітних установок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцевий репортер агентства та інші жителі повідомили, що бачили дрон або літак, який відкрив вогонь.

Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, з 5 квітня, коли Лівійська національна армія (ЛНА) почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб.

Понад 800 осіб були поранені з 4 квітня 2019 року, коли командувач народної Лівійської армії Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поранення отримали 1066 осіб. Тільки за останні 2 дні в боях за контроль над столицею країни загинуло 15 осіб.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія пропонувала фінансову допомогу Лівійській національній армії фельдмаршала Халіфи Хафтара для його спецоперації із захоплення лівійської столиці Тріполі.

 

У Лівії зросла кількість загиблих в результаті бойових дій Трамп обговорив ситуацію в Лівії з Хафтаром
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України ЛивиябоиВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся