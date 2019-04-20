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Трамп обсудил ситуацию в Ливии с Хафтаром

Новости » Политика    20.04.2019 - 01:59
Трамп обсудил ситуацию в Ливии с Хафтаром
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Собеседники  говорили о "текущих усилиях по борьбе с терроризмом"

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, собеседники  говорили о "текущих усилиях по борьбе с терроризмом".

Также в Белом доме добавили, что американский президент признал "значительную роль" фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что телефонный разговор Трампа и Хафтара выражает веру США в центральную роль военных ЛНА в борьбе с тероризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в Триполи (Ливия) погибли 180 человек.

Так, более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление ради мирных жителей.

РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

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