Трипільська ТЕС повністю зруйнована через удари Росії, - "Центренерго"

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - повідомив Гота.

За його словами, внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Крім того, Гота розповів, що "ПАТ Центренерго" втратило 100% генерації. Так, раніше в березні обстрілом було повністю зруйновано Зміївську ТЕС на у Харківській області, а 25 липня 2022-го було захоплено Вуглегірську ТЕС у Донецькій області.

Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Зазначимо, нещодавно мер міста Українка, де знаходиться станція, закликав мешканців закрити вікна в будинках, щоб не дихати шкідливим димом.

Що відомо про цю ТЕС

Трипільська ТЕС - це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %.

Відтак енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га і розміщене в 45-ти км від Києва поблизу історичного українського поселення Трипілля, звідки станція і бере свою назву. Спочатку Трипільська ТЕС мала 4 енергоблоки потужністю 300 МВт кожен. Згодом було вирішено побудувати два додаткових енергоблоки ідентичного типу.

Зазначимо, що попри атомні електростанції, ТЕС в Україні складають значну частину виробленої й споживаної електроенергії в країні і Трипільська ТЕС є однією з двох найпотужніших теплових електростанцій в Україні. Після зупинки Чорнобильської АЕС Трипільська теплова електростанція фактично стала найбільшим енергогенеруючим підприємством Київського регіону.

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