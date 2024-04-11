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Трипольская ТЭС полностью разрушена из-за ударов России, - "Центрэнерго"

Фото: Россия ударами полностью разрушила Трипольскую ТЭС (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированной ночной российской атаки полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Готы в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", - сообщил Гота.

По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Кроме того, Гота рассказал, что "ПАО Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Так, ранее в марте обстрелом была полностью разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022-го была захвачена Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. Отметим, что недавно мэр города Украинка, где находится станция, призвал жителей закрыть окна в домах, чтобы не дышать вредным дымом.

 

Что известно об этой ТЭС

Трипольская ТЭС - это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.

Таким образом, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева вблизи исторического украинского поселения Триполье, откуда станция и берет свое название. Сначала Трипольская ТЭС имела 4 энергоблока мощностью 300 МВт каждый. Впоследствии было решено построить два дополнительных энергоблока идентичного типа.

Отметим, что, несмотря на атомные электростанции, ТЭС в Украине составляют значительную часть производимой и потребляемой электроэнергии в стране и Трипольская ТЭС является одной из двух мощнейших тепловых электростанций в Украине. После остановки Чернобыльской АЭС Трипольская тепловая электростанция фактически стала крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что сегодня ночью и под утро Россия совершила массированный обстрел Украины. Враг применил 82 средства воздушного нападения (ударных дронов и ракет), из которых силам ПВО удалось сбить 57 целей.

Целью путинских войск, как и во время предыдущих атак, стала украинская энергоинфраструктура. Под прицелом на этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Как сообщал ДТЭК, повреждены две теплоэлектростанции.

Детальнее последствия атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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