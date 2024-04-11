Жителів Українки Київської області закликали зачинити вікна після нічної атаки

В Українці Київської області потужна пожежа після нічної атаки. Жителів міста закликали закрити вікна та зарядити електронні пристрої.

Про це заявив голова Українки Київської області Олександр Туренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Прошу всіх щільно зачинити вікна у своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води", - заявив він.

При цьому він заявив, що обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово.

"Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю - біжіть в укриття! Війна! Це поки все, що можу сказати на даний час... Більш детально - згодом", - додав Туренко.

При цьому в коментарях до допису жителі повідомляють, що начебто горить Трипільська ТЕЦ.