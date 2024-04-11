Жителів Українки Київської області закликали зачинити вікна після нічної атаки
В Українці Київської області потужна пожежа після нічної атаки. Жителів міста закликали закрити вікна та зарядити електронні пристрої.
Про це заявив голова Українки Київської області Олександр Туренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.
"Прошу всіх щільно зачинити вікна у своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води", - заявив він.
При цьому він заявив, що обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово.
"Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю - біжіть в укриття! Війна! Це поки все, що можу сказати на даний час... Більш детально - згодом", - додав Туренко.
При цьому в коментарях до допису жителі повідомляють, що начебто горить Трипільська ТЕЦ.
Обстріл України
Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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