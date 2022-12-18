ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 13:45
Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації Фото: Тримають в якості "живого щита". Росіяни припинили випускати українців з окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни припинили випускати українців з окупованих територій. Утримують їх в якості "живого щита" через ризик наступу ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах". За тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини", - пише Федоров.

Починають з 15-го грудня росіяни досі не випустили з окупації жодної людини.

Також ворог посилив фільтрацію й на альтернативних шляхах евакуації. Наприклад, раніше можна було виїхати з тимчасово окупованої частини Донецької області або ж Криму в сторону Грузії, Естонії чи Латвії. Проте сьогодні почастішали випадки, коли на кордоні рашисти почали розвертати авто українців назад.

"Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", - додає Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Федорова, росіяни викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли їх намагалися передати до Мелітополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах