Залишили в "сірій зоні". Росіяни не дозволяють завозити ліки в Мелітополь, - мер

Росіяни викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли представники України намагались їх передати до Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в "сірій зоні", - заявив мер.

За словами Федорова, росіяни викинули їх у Василівці. Наразі немає змоги передати навіть медикаменти, призначені для людей з хронічними й орфанними захворюваннями.

Також Федоров додав, що у місцевих аптеках обмежений асортимент ліків, здебільшого вироблених в РФ.

"Їхня ціна в кілька разів вища за українські аналоги. Під час створення пропагандистських сюжетів до лікарень міста завозять ліки. Але потім їх забирають у військові госпіталі", - додав Мелітопольський міський голова.