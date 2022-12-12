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Залишили в "сірій зоні". Росіяни не дозволяють завозити ліки в Мелітополь, - мер

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Мелітополь, Понеділок 12 грудня 2022 18:06
Залишили в "сірій зоні". Росіяни не дозволяють завозити ліки в Мелітополь, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли представники України намагались їх передати до Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в "сірій зоні", - заявив мер.

За словами Федорова, росіяни викинули їх у Василівці. Наразі немає змоги передати навіть медикаменти, призначені для людей з хронічними й орфанними захворюваннями.

Також Федоров додав, що у місцевих аптеках обмежений асортимент ліків, здебільшого вироблених в РФ.

"Їхня ціна в кілька разів вища за українські аналоги. Під час створення пропагандистських сюжетів до лікарень міста завозять ліки. Але потім їх забирають у військові госпіталі", - додав Мелітопольський міський голова.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.

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