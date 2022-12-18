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Держат в качестве "живого щита". Россияне перестали выпускать украинцев из оккупации

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Воскресенье 18 декабря 2022 13:45
Держат в качестве "живого щита". Россияне перестали выпускать украинцев из оккупации Фото: Держат в качестве "живого щита". Россияне перестали выпускать украинцев из оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне прекратили выпускать украинцев с оккупированных территорий. Удерживают их в качестве "живого щита" из-за риска наступления ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты начали новый виток террора - держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах". За неделю из захваченных территорий 4-х областей - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской - в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека", - пишет Федоров.

Начиная с 15-го декабря россияне до сих пор не выпустили из оккупации ни одного человека.

Также враг усилил фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации. Например, раньше можно было выехать из временно оккупированной части Донецкой области или Крыма в сторону Грузии, Эстонии или Латвии. Однако сегодня участились случаи, когда на границе рашисты начали разворачивать авто украинцев обратно.

"Поэтому очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита", - добавляет Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, россияне выбросили лекарства и медикаменты в "серую зону" Запорожской области, когда их пытались передать в Мелитополь.

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