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Держал связь с ФСБ через блогера. В Днепре задержали российского корректировщика

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ обезвредила российскую агентуру, планировавшую корректировать ракетные обстрелы Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, он собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

"Его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тыс. подписчиков", - рассказали в СБУ.

Известно, что агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Как сообщалось, Россия начала обманом завозить наемников на войну. Мужчин нанимали на работу охранниками и техниками на нефтяных вышках, а затем их отправляли в Луганскую область воевать за оккупантов.

Кроме этого, для украинских военнопленных в СИЗО Ростова-на-Дону начали печатать фейковые газеты, в которых рассказывается о поражении ВСУ и капитуляцию.

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Служба безопасности Украины