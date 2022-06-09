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В Кремле придумали новый способ "выбивания" показаний из украинских пленных

Новина українською →
Россия, Четверг 09 июня 2022 17:22
В Кремле придумали новый способ "выбивания" показаний из украинских пленных Фото: пленые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для украинских военных, находящихся в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону, начали печатать фейковые газеты, в которых говорится о поражении ВСУ и капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Такую манипулятивную технологию используют силовики РФ, в первую очередь ФСБ, для того, чтобы они (пленники) подписывали показания, наговаривали на себя и третьих лиц, с которыми они проходили службу.

Напомним, на середину марта официально в украинском плену находились 562 российских военнослужащих. При этом Россия не раскрывает количество украинских военнопленных.

Ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с прокурором Международного уголовного суда говорил, что украинская армия взяла в плен около 2 тыс. российских военных.

Также в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных.

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