ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Устраивались охранниками, а попали на войну. Россия обманом завозит наемников

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 18:19
Устраивались охранниками, а попали на войну. Россия обманом завозит наемников Фото: российские пленные (t me operativnoZSU)
Автор: РБК-Украина

Россия начала обманом завозить наемников на войну. Мужчин нанимали на работу охранниками и техниками на нефтяных вышках, а затем их отправляли в Луганскую область воевать за оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупантов, попавших в плен, вербовали через частную военную компанию "Евро Полис" в Краснодаре по трудовым контрактам. Они жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

"И перед тем, как мы поедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПД (гражданско-правовой договор", - рассказывает один из пленных.

Другой рассказал, что после приезда в Луганскую область им сказали: "назад дороги нет, то есть, бежать смысла нет... Будете бежать - по вам сработают наши же".

СБУ отмечает, что мужчины по сути стали "пушечным мясом" в боях с украинскими защитниками возле населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка в Луганской области. Отмечается, что командир покинул военных, а затем их накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ.

Напомним, по состоянию на середину марта официально в плену у Украины находились 562 российских оккупанта. А Россия не раскрывает количества украинских военных в их плену.

Кроме этого, для украинских военнопленных в СИЗО Ростова-на-Дону начали печатать фейковые газеты, в которых рассказывается о поражении ВСУ и капитуляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины военнопленный Война России против Украины
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег