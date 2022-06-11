Тримав зв'язок з ФСБ через блогера. В Дніпрі затримали російського корегувальника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, він, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

"Його "зв’язковим" в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників", - розповіли в СБУ.

Відомо, що агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.