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Тримав зв'язок з ФСБ через блогера. В Дніпрі затримали російського корегувальника

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, він, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

"Його "зв’язковим" в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників", - розповіли в СБУ.

Відомо, що агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Як повідомлялося, Росія почала обманом завозити найманців на війну. Чоловіків наймали на роботу охоронцями та техніками на нафтових вежах, а потім їх відправляли до Луганської області воювати за окупантів.

Окрім цього, для українських військовополонених в СІЗО Ростова-на-Дону почали друкувати фейкові газети, в яких розповідається про поразку ЗСУ та капітуляцію.

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Служба безпеки України