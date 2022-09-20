Тримав у заручниках 12 осіб та вимагав 2 млн доларів. У Грузії затримали захоплювача банку

Повідомляється, що з території біля банку виїхав поліцейський автомобіль, у якому був затриманий. Пізніше співробітники поліції зайшли до будівлі та вивели звідти заручників.

За даними ЗМІ, затриманому чоловікові до 45 років. Поліція вже викликала на допит членів його родини.

Також наголошується, що на пограбування чоловік наважився після недавнього повернення з еміграції через серйозні фінансові проблеми.

Нагадаємо, у відділення "Банку Грузії" в Кутаїсі увірвалася озброєна людина. Він понад вісім годин тримав у заручниках 12 людей. МВС Грузії кваліфікувало подію як терористичний акт.

Чоловік висунув низку умов: 2 млн доларів, але потім знизив суму до 1,5 млн доларів, російський прапор, вертоліт та рацію.