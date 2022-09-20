RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Держал в заложниках 12 человек и требовал 2 млн долларов. В Грузии задержали захватчика банка

Фото: в Грузии задержали захватчика банка, который держал в заложниках 12 человек (facebook com NEWSGEORGIA)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженного мужчину, который ворвался в отделение "Банка Грузии" в городе Кутаиси, задержали, а 12 человек, которых он держал в заложниках, отпустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Сообщается, что с территории возле банка выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный. Позже сотрудники полиции зашли в здание и вывели оттуда заложников.

По данным СМИ, задержанному мужчине до 45 лет. Полиция уже вызвала на опрос членов его семьи.

Также отмечается, что на ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем.

Напомним, в отделение "Банка Грузии" в Кутаиси ворвался вооруженный человек. Он более восьми часов держал в заложниках 12 человек. МВД Грузии квалифицировало событие как террористический акт.

Мужчина выдвинул ряд условий: 2 млн долларов, но потом снизил сумму до 1,5 млн долларов, российский флаг, вертолет и рацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия