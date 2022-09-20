Держал в заложниках 12 человек и требовал 2 млн долларов. В Грузии задержали захватчика банка

Сообщается, что с территории возле банка выехал полицейский автомобиль, в котором находился задержанный. Позже сотрудники полиции зашли в здание и вывели оттуда заложников.

По данным СМИ, задержанному мужчине до 45 лет. Полиция уже вызвала на опрос членов его семьи.

Также отмечается, что на ограбление мужчина решился после недавнего возвращения из эмиграции из-за серьезных финансовых проблем.

Напомним, в отделение "Банка Грузии" в Кутаиси ворвался вооруженный человек. Он более восьми часов держал в заложниках 12 человек. МВД Грузии квалифицировало событие как террористический акт.

Мужчина выдвинул ряд условий: 2 млн долларов, но потом снизил сумму до 1,5 млн долларов, российский флаг, вертолет и рацию.