ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прапор Росії та гелікоптер. Захоплювач банку в Грузії висунув нові вимоги

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 20 вересня 2022 15:15
Прапор Росії та гелікоптер. Захоплювач банку в Грузії висунув нові вимоги Фото: загарбник банку в Грузії висунув нові вимоги (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Злочинець, який увірвався до відділення "Банку Грузії", висунув низку нових умов. Він зажадав до вже заявлених 2 мільйонів доларів, російський прапор, гелікоптер і рацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Грузия.

Дві жінки, яких він відпустив, кажуть, що двері до банку заміновані. За даними МВС Грузії, у банку залишаються 12 заручників. На місці мобілізовано сили спецназу, бригади "швидкої" та пожежні машини.

Грабіжник одягнений у військову форму, обличчя його приховує маска. За його словами, вибуховий пристрій, встановлений біля входу, буде приведений у дію, якщо поліція розпочне штурм. На тілі у нього закріплено обладнання, схоже на детонатори.

Серед 12 заручників щонайменше троє жінок. Термін ультиматуму вже минув.

Як пише Грузия Новости, за останні два роки, разом із сьогоднішнім випадком, у Грузії було п'ять великих інцидентів із захопленням заручників. Окрім одного випадку, об'єктом нападу завжди ставали відділення "Банку Грузії". Всі випадки обходилися без жертв, в одному грабіжнику вдалося втекти з викупом.

Слідство розпочато за чотирма статтями КК Грузії, які передбачають протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт та захоплення заручників у терористичних цілях. "Вмонтований секундомір. Він не жартує", - каже на відео один із заручників, підтверджуючи слова терориста.

Як повідомлялось, у грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався у відділення одного із банків країни. Грабіжник утримує в заручниках 12 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Мобілізація та військовий стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
Мобілізація та військовий стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації