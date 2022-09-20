Прапор Росії та гелікоптер. Захоплювач банку в Грузії висунув нові вимоги
Злочинець, який увірвався до відділення "Банку Грузії", висунув низку нових умов. Він зажадав до вже заявлених 2 мільйонів доларів, російський прапор, гелікоптер і рацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Грузия.
Дві жінки, яких він відпустив, кажуть, що двері до банку заміновані. За даними МВС Грузії, у банку залишаються 12 заручників. На місці мобілізовано сили спецназу, бригади "швидкої" та пожежні машини.
Грабіжник одягнений у військову форму, обличчя його приховує маска. За його словами, вибуховий пристрій, встановлений біля входу, буде приведений у дію, якщо поліція розпочне штурм. На тілі у нього закріплено обладнання, схоже на детонатори.
Серед 12 заручників щонайменше троє жінок. Термін ультиматуму вже минув.
Як пише Грузия Новости, за останні два роки, разом із сьогоднішнім випадком, у Грузії було п'ять великих інцидентів із захопленням заручників. Окрім одного випадку, об'єктом нападу завжди ставали відділення "Банку Грузії". Всі випадки обходилися без жертв, в одному грабіжнику вдалося втекти з викупом.
Слідство розпочато за чотирма статтями КК Грузії, які передбачають протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт та захоплення заручників у терористичних цілях. "Вмонтований секундомір. Він не жартує", - каже на відео один із заручників, підтверджуючи слова терориста.
Як повідомлялось, у грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався у відділення одного із банків країни. Грабіжник утримує в заручниках 12 осіб.
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