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Тримати дистанцію і не лайкати. Українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді

Фото: українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді (olympics.org)
Автор: Сергій Пишкін

Українським спортсменам розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Серед затверджених рекомендацій: 

  • утримуватись від прямих контактів із представниками Росії та Білорусі; 
  • інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації про спроби провокаційних дій з боку представників країн-агресорів; 
  • не брати участі в спілкуванні, не ділитись, а також не реагувати на контент "нейтральних" спортсменів й не публікувати з ними спільні фото чи відео; 
  • дотримуватись мінімальних вимог щодо правил участі у змаганнях поряд з "нейтральними" представниками;
  • утримуватись від участі в пресконференціях, прямих ефірах, інтерв’ю й інших рекламних заходах з представниками РФ й Білорусі; 
  • повідомляти вищим посадовим особам й керівництву делегації щодо порушень умов допуску "нейтральних" спортсменів; 
  • якщо спортсмен є співробітником Збройних сил України (ЗСУ), Міністерства внутрішніх справ (МВС) чи інших військових формувань, крім цих рекомендацій, дотримуватись порад відповідних органів. 
 

Фото: українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді (noc-ukr.org)

Олімпіада-2024

Олімпійські ігри пройдуть в липні й серпні 2024 року. Російська Федерація, а також Білорусь не братимуть участь у командних видах спорту. Водночас атлети країн-агресорів виступатимуть в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних". В грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. 

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