Тримати дистанцію і не лайкати. Українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді

Українським спортсменам розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Національного олімпійського комітету України.
Серед затверджених рекомендацій:
Фото: українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді (noc-ukr.org)
Олімпійські ігри пройдуть в липні й серпні 2024 року. Російська Федерація, а також Білорусь не братимуть участь у командних видах спорту. Водночас атлети країн-агресорів виступатимуть в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних". В грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
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