Держать дистанцию и не лайкать. Украинцам дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде

Украинским спортсменам разработаны рекомендации по контакту с российскими и белорусскими соперниками во время Олимпийских игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.
Среди утвержденных рекомендаций:
Фото: украинским дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде (noc-ukr.org)
Олимпийские игры пройдут в июле и августе 2024 года. Российская Федерация, а также Беларусь не будут участвовать в командных видах спорта. В то же время, атлеты стран-агрессоров будут выступать в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных". В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.
Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.
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