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Держать дистанцию и не лайкать. Украинцам дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде

Фото: украинским дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде (olympics.org)
Автор: Сергей Пышкин

Украинским спортсменам разработаны рекомендации по контакту с российскими и белорусскими соперниками во время Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Среди утвержденных рекомендаций: 

  • воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси; 
  • информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны представителей стран-агрессоров; 
  • не участвовать в общении, не делиться, а также не реагировать на контент "нейтральных" спортсменов и не публиковать с ними совместные фото или видео; 
  • соблюдать минимальные требования по правилам участия в соревнованиях наряду с "нейтральными" представителями;
  • воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях с представителями РФ и Беларуси; 
  • сообщать высшим должностным лицам и руководству делегации о нарушениях условий допуска "нейтральных" спортсменов; 
  • если спортсмен является сотрудником Вооруженных сил Украины (ВСУ), Министерства внутренних дел (МВД) или других военных формирований, кроме этих рекомендаций, следовать советам соответствующих органов. 
 

Фото: украинским дали правила контакта с россиянами на Олимпиаде (noc-ukr.org)

Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле и августе 2024 года. Российская Федерация, а также Беларусь не будут участвовать в командных видах спорта. В то же время, атлеты стран-агрессоров будут выступать в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных". В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.

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