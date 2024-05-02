Тримали позиції, попри перевагу противника. В 115 бригаді розповіли про бої за Очеретине

Росіяни кожного дня здійснювали до 30 ударів КАБами та завдавали артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ біля Очеретиного. Попри це українські військові вели бойові дії з противником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 115 окрема механізована бригада ЗСУ у Facebook.

Як розповіли у бригаді, їх бійці зайняли смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Керамік.

"Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього певна кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом", - сказано у повідомленні.

Попри постійні обстріли бійці 115-ї бригади вели бої з силою противника, який перевищував їх кількістю в 10-15 разів. Таким чином вони, утримуючи окупантів, надали можливість іншій бригаді закріпитись на більш вигідних позиціях на підступах до околиць Очеретиного.

"Бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але, не дивлячись на свої втрати, ворог кидав все нові та нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках", - розповіли у 115 бригаді.

Під час наступу на Очеретине росіяни провели ротацію трьох бригад - це вказує на кількість кинутого на прорив особового складу, який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.

Бої за Очеретине

Бої на Авдіївському напрямку є одними із самих запеклих. Після захоплення Авдіївки ворог посилив свій наступ на інші населені пункти. Після того як ЗСУ відступили від Авдіївки росіяни змогли просунутись та захопити декілька населених пунктів.

Зокрема, у селі Очеретине відбувались тяжкі бої. Пізніше стало відомо, що у населеному пункті досі знаходяться 198 цивільних.

А до цього повідомлялось, що росіяни штурмують Очеретине чотирма бригадами, саме тому ЗСУ були змушені перекинути туди додаткові підрозділи.

Сьогодні повідомлялось, що російські війська змогли прорватися і закріпитися в Очеретиному.

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