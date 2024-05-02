Держали позиции, несмотря на перевес противника. В 115 бригаде рассказали о боях за Очеретино

Россияне каждый день совершали до 30 ударов КАБами и наносили артиллерийские обстрелы по позициям ВСУ возле Очеретино. Несмотря на это, украинские военные вели боевые действия с противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 115-ю отдельная механизированная бригада ВСУ в Facebook.

Как рассказали в бригаде, их бойцы заняли полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик.

"Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV дронов, сбросы с дронов, в том числе химического вещества. В результате определенное количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом", - говорится в сообщении.

Несмотря на постоянные обстрелы бойцы 115-й бригады вели бои с силой противника, который превышал их количеством в 10-15 раз. Таким образом они, удерживая оккупантов, предоставили возможность другой бригаде закрепиться на более выгодных позициях на подступах к окрестностям Очеретино.

"Бойцы ежедневно уничтожали огромное количество живой силы противника, но, несмотря на свои потери, враг бросал все новые и новые силы на штурм наших позиций, изменив тактику штурмовых действий: если раньше он применял штурмовые группы до 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", - рассказали в 115 бригаде.

Во время наступления на Очеретино россияне провели ротацию трех бригад - это указывает на количество брошенного на прорыв личного состава, который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.

Бои за Очеретино

Бои на Авдеевском направлении являются одними из самых ожесточенных. После захвата Авдеевки враг усилил свое наступление на другие населенные пункты. После того как ВСУ отступили от Авдеевки россияне смогли продвинуться и захватить несколько населенных пунктов.

В частности, в селе Очеретино проходили тяжелые бои. Позже стало известно, что в населенном пункте до сих пор находятся 198 гражданских.

А до этого сообщалось, что россияне штурмуют Очеретино четырьмя бригадами, поэтому ВСУ были вынуждены перебросить туда дополнительные подразделения.

Сегодня сообщалось, что российские войска смогли прорваться и закрепиться в Очеретино.

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