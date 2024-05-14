Трильйон – не межа. Скільки боргів має виплатити Україна до кінця 2024 року

В 2024 році Україна має виплатити в рамках погашення і обслуговування державного боргу понад 1 трильйон гривень.

Станом на 1 травня Мінфін прогнозував загальну суму виплат до кінця поточного року за внутрішнім та зовнішнім державним боргом близько 1 трлн 17 млрд гривень.

Важливий нюанс: Мінфін завжди прогнозує майбутні боргові платежі за діючими угодами станом на конкретну дату. Прогнози оновлюються щомісячно, з урахуванням змін щодо сум і умов обслуговування боргу. Це особливо актуально в умовах регулярних надходжень фінансової допомоги Україні від зовнішніх партнерів та нових внутрішніх залучень на тлі триваючої повномасштабної війни.

Внутрішній державний борг

Згідно прогнозу Мінфіну, виплати за внутрішніми запозиченнями до кінця року складуть 589,24 млрд гривень. Найбільші виплати припадають на травень (82,76 млрд гривень), червень (74,59 млрд), жовтень (91,38 млрд) і листопад (67,18 млрд).

Із загальної суми виплат за внутрішнім боргом на погашення основної суми боргу має бути виділено з державного бюджету 384,95 млрд гривень. Процентні виплати складуть 204,29 млрд гривень.

Внутрішній борг держави сформований переважно за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Зовнішній державний борг

За зовнішніми запозиченнями держава має сплатити до кінця року сумарно 427,42 млрд гривень. Найбільші виплати припадають на серпень (40,36 млрд), вересень (174,53 млрд) і листопад (53,58 млрд).

Виплати за основною сумою боргу складуть 179,33 млрд гривень. Примітно, що процентні виплати значно перевищать суму основного боргу – 248,1 млрд грн.

За основною сумою боргу найбільше Україна має виплатити за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями (МФО). За нарахованими процентами найбільшу суму маємо сплатити за комерційними позиками.

Зовнішній борг держави сформований за рахунок комерційних позик (як правило, це приватні позичальники); позик, наданих МФО; та офіційних позик від партнерів України (як правило, це держави і державні об’єднання).

Прогнозні платежі за держборгом України в 2024 році

Джерело: Міністерство фінансів України

Зовсім трохи повчальної математики

За підрахунками РБК-Україна, виходить, що в 2024 році держава Україна має віддати 564,28 млрд гривень своїх боргів. І ще 452,39 млрд гривень складають проценти, нараховані на ці борги.

Мова йде саме про державний борг, який не включає гарантований державою борг (який теж сплачується з державного бюджету за рахунок коштів платників податків).

Нагадаємо, на 2024 рік заплановано доходи державного бюджета України в сумі майже 1,8 трлн гривень.

Раніше РБК-Україна писало про те, що державний борг України зростає, але ставки знижуються. Більшу частину боргу України становлять позики, отримані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

У 2022 році країни-кредитори України із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року. Потім у грудні 2023 року реструктуризацію боргу було продовжено до кінця березня 2027 року.