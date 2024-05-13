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Держборг України зростає, але ставки знижуються, а строки зростають, - Мінфін

Україна, Понеділок 13 травня 2024 15:22
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Держборг України зростає, але ставки знижуються, а строки зростають, - Мінфін Фото: держборг України зріс до 151,1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшу частину боргу України становлять позики, отримані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн. Строки зростають, а ставки знижуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, протягом I кварталу 2024 року обсяг боргу України збільшився на 5,7 млрд доларів до 151,1 млрд доларів в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років.

З 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість боргу скоротилася майже в 1,4 раза - з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза - з 6,27 років до 10,04 років.

Держборг України зростає, але ставки знижуються, а строки зростають, - Мінфін

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять:

  • пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 53,8%,
  • випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 27,4%,
  • випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 16,0%,
  • позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 2,8%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро - 33,2%, долари - 26,3%, гривні - 25,9%, СПЗ - 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 3,8%.

Держборг України зростає, але ставки знижуються, а строки зростають, - Мінфін

Нагадаємо, у 2022 році країни-кредитори України із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року. Потім у грудні 2023 року реструктуризацію боргу було продовжено до кінця березня 2027 року.

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